Pre televíznych divákov nie je neznámy. Môžu ho poznať z relácie Bez servítky, kde svojim hosťom naservíroval naozaj nechutné jedlo. Teraz sa objaví v Talente ako spevák. V čiernom koženom tope, na ňom biele svadobné šaty.

Porota ho nepoznala, a tak na otázku, kto je a čím sa živí, dotknuto zareagoval: „Tak toto je trapas,“ a oznámil, čo chystá: „Neviem, či sa to dá nazvať talent, ale spievať Ó šaty od Mariky Gombitovej, preto ich mám aj na sebe a prišiel som ukázať, ako sa viem zabávať a že viem urobiť dobrú šou."

Žiaľ, šou dobrá nebola. Spev úplne mimo, ešte si aj zahrešiť stihol, vzdychal a odhodil šaty. „Nemám nič proti tebe ani tomu, čo robíš, ale mňa to nebavilo. A keď už sme pri sprostých slovách, do prdele, tak by si mal aspoň niečo vedieť," zrušila ho Marta Jandová (48). Adam si počas hodnotenia zapálil a ironicky sa smial. To už naštartovalo aj Jara Slávika (48): „Keďže toto nebolo vystúpenie, tak ja nemám čo hodnotiť a idem dozadu," postavil sa a odišiel. Marta ho nasledovala.

Toto kontroverzné vystúpenie uvidíte v nedeľu o 20.30 na JOJ.



