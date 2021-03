Barbie uzrela svetlo sveta ako Barbie Millicent Roberts vroku 1959. Dostávala sa do obchodov v desiatkach štylizácií – od popovej hviezdy po zdravotnú vojenskú sestričku. Ken bol jej menej nápadným spoločníkom, napriek tomu ho však pozná celý svet.

Vynálezkyňou bábiky Barbie bola v roku 1959 pani Ruth Händlerová. Vytvorila ju pre svoju dcéru Barbarru, po ktorej bábiku aj pomenovala. Barbie sa postupne stala celosvetovým fenoménom. Odvtedy, ako ju prvýkrát predstavili v marci 1959 na veľtrhu hračiek v New Yorku, Barbie inšpirovala dievčatá na to, že môžu byť čímkoľvek – od prezidentky cez pilotku, námorníčku, astronautku, olympijskú atlétku až po zoologičku. Od jesene 2019 sa navyše dá kúpiť Barbie aj na invalidnom vozíku či s odnímateľnou protézou namiesto nohy.

Zo začiatku bol Ken neustále uhladený a naškrobený. Zdroj: Inernet

Keď si malé dievčatká uvedomili, že Barbie by potrebovala priateľa, na trhu sa 11. marca 1961 objavil Ken v červených plavkách, sandáloch a so žltým uterákom. Americká hračkárska spoločnosť však 12. februára 2004 oznámila rozchod ikonického páru. Barbie a Ken sa pred sviatkom zaľúbených rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Na tlačovej konferencii dokonca odznelo Kenovo vyhlásenie – rozišli sme sa, ale ostávame priateľmi. Hračkársky koncern nepotvrdil, či je za tým iný plastový nápadník. Klebety, že dôvodom je Kenova sexuálna orientácia, boli však odmietnuté. Barbie ostala po rozchode vo svojom dome – nebolo jasné, kam sa poberie Ken. O dva roky bol však Ken naspäť, oprášený a upravený hollywoodskym stylistom, mužnejší a drsnejší. Kto by povedal, že na krku má už okrúhlu 60-ku. Všetko naj!

