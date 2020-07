Libanonsko-americký herec Tony Shalhoub stvárnil úlohu veľmi zvláštneho a obsesívneho detektíva Adriana Monka skutočne bravúrne. V seriáli trpí psychickou poruchou, ktorá ho pripravila o skvelú pozíciu policajného detektíva na oddelení vrážd v San Franciscu. Pre tragickú a nevyjasnenú vraždu manželky Trudy si vybudoval abnormálny odpor k davom, rušným uliciam, baktériám, mlieku a ďalším veciam, čo mu však v istých chvíľach veľmi pomáha k vyriešeniu prípadov. S jeho každodenným životom mu pomáhala asistentka Sharona a neskôr Natalie. Adrian sa vo všetkých prípadoch stretáva s kapitánom Stottlemeyerom, jeho bývalým nadriadeným, ktorého Monkove schopnosti, rovnako tak i jeho slabosti, privádzajú k šialenstvu. Partiu vyšetrovateľov uzatvára kapitánov asistent, popletený poručík Randy Disher.

Obľúbený seriál Monk si získal fanúšikov po celom svete. Zdroj: YouTube, Internet



Sharona opustila seriál v polovici tretej série. Producenti to komentovali tak, že chceli v seriáli niečo zmeniť, špekulovalo sa však aj o tom, že herečka nebola spokojná so zmluvou, a tak sa spolupráca ukončila. Charler Kroger, Monkov pôvodný psychiater, zo seriálu po čase zmizol. Dôvod jeho seriálovej výmeny bolo úmrtie príčinou infarktu. Predstaviteľ postavy, Stanley Kamel, pritom v roku 2008 skutočne dostal infarkt a zomrel. Neskôr mu bola venovaná jedna z epizód. Tony stvárnil puntičkárskeho Monka tak presvedčivo, že v rokoch 2003, 2005 a 2006 získal sošku Emmy pre najlepšieho herca v hlavnej role v komediálnom seriáli. Okrem toho bol seriál mnohokrát nominovaný na ďalšie ocenenia, v roku 2003 vyhral aj Zlatý glóbus pre najlepšieho herca v seriáli.

Ako prišiel k úlohe Monka?

Keď si už filmoví kritici mysleli, že Tony bude navždy hercom malých úloh, prišiel rok 2002 a s ňou aj životná ponuka. Pedantný detektív s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD), s obrovským množstvom fóbií, ktorý napriek tomu vyrieši každý zločin, mu sadol ako uliaty. „Keď som čítal prvýkrát scenár, zdalo sa mi, že táto úloha je skľučujúca. Ale potom sa to už akoby hralo samo. Prvý deň som však nemal tušenie, čo robím. Nechápal som scenáristov, netušil som, ako sa to bude vyvíjať. Ale potom, po čase, ma naozaj potešilo, keď som videl, že táto postava je rôznorodá, plná rozporov a myslím si, celkom dobrá,“ porozprával Tony, ktorý sa na svoju úlohu naozaj zodpovedne pripravil. Mnoho času strávil s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na túto poruchu. „Psychológ mi dal veľa informácií a textov, pozrel som si veľa videí o ľuďoch, ktorí trpia OCD. Aj z týchto informácií som vybudoval postavu,“ priznal. Diváci si ho s postavou tak stotožnili, že sú presvedčení, že aj on má toľko fóbií ako Adrian. Tony síce fóbiami netrpí, no priznal, že úloha ho do istej miery ovplyvnila. „Nedávno som bol v reštaurácii a napadlo mi, že to menu je asi špinavé. Mnoho ľudí ho predsa chytá, potom sa dotýkajú úst a pravdepodobne ho neumývajú. Tak som si objednal a šiel som si umyť ruky,“ priznal sa, no typické „monkovské“ fóbie vraj nemá.

