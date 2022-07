Slávna rodinka nemeckých milionárov Geissovcov spôsobila v máji svojou návštevou Slovenska hotový ošiaľ. Všetci sa s nimi chceli odfotiť a pracháči si to dosýta užívali. Netrvalo dlho a Róóóbert sa teraz objavil v Bešeňovej. Alebo… to nebol on?

V obľúbenom vodnom parku Bešeňová to pred pár dňami poriadne žilo. Na slávnostné otvorenie prišlo mnoho známych tvárí a akciu otvoril sám Róóóbert Geiss. Alebo že by to nebol on? Tak predsa nie! Za „prachatého“ Nemca sa prezliekol „šéf Tatier” Igor Rattaj.

Geissenovci spôsobili na Slovensku ošiaľ. Záber z Devína. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Je to nestor a ikona slovenského turistického ruchu. Dnes Geissen je turistický ruch pre Slovensko. To je záchrana, nie?” povedal v jojkárskom Top Stare pobavene dôvod, prečo privítal hostí ako Geiss. „Miliardára viem zahrať aj ja,“ dodal so smiechom.

Igor Rattaj, známy tatranský podnikateľ. Zdroj: MATEJ KALINA