„Slečna, ja vás zveziem, moje auto je dosť veľké, počúvajte slová, ktoré hovorím...“ znie v jednom z najznámejších hitov súrodeneckej dvojice. Pesnička Taliansky muzikál získala množstvo rôznych prevedení a verzií, až sa stala doslova kultovou. Aj Peter s Júliou na ňu radi spomínajú. „Klip k pesničke sa natáčal niekde na pumpe v Bratislave,“ prezradila Júlia. „Vznikla aj rapová verzia tejto pesničky, ale my preferujeme skôr tú originálnu,“ pokračoval Peter, ktorý má so sestrou na konte aj novú pieseň.

Hečkovci boli v 80. rokoch kultovým súrodeneckým duom. Zdroj: OPUS

„Ruže pre Marie sú venované Marie Fredriksson, speváčke z Roxette. Bohužiaľ, už zomrela a my sme rok po jej smrti, pesničku a klip pustiť do éteru a propagovať ju, bohužiaľ, skrz to, aká bola situácia, sme odložili o rok. Je to pesnička pre ňu ‚in memory‘,“ dodal na záver Peter Hečko. Súrodencom síce pribudlo zopár vrások, ale akoby sa ani vôbec nemenili.