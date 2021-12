Každý rok v predvianočnom čase sa na nás v reklame na známy nealkoholický nápoj usmieva roztomilé dievčatko vo vlnenej čiapke. Jeho veta "Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím" je neodmysliteľnou súčasťou decembrového televízneho vysielania. Z malého dievčatka, Sandry Flemrovej (22), vyrástla už riadna slečna. Nespoznali by ste ju...

"Keď vydržíš do večera nepapať, uvidíš zlaté prasiatko!" Vianočnú reklamu na obľúbený nealkoholický nápoj, kde otecko zoberie malú dcérku do lesa vyťať vianočný stromček, pozná asi každý. Prvýkrát bola odvysielaná v roku 2003 a za ten čas sa hlavná hrdinka poriadne zmenila. Sandra už dávno nie je to malé dievčatko. Vyrástla z nej veľká slečna, ktorá dnes má už 22 rokov.

Sandru preslávila známa vianočná reklama. Zdroj: Youtube.com

Spot sa nakrúcal pri Mladej Boleslavi a sneh, ktorý v ňom použili, bol umelý. Otca si v reklame zahral Josef Polášek, Sandra v tom čase mala 4 roky. Sandra Flemrová dnes žije v Plzni, kde aj študuje na vyššej odbornej škole. Herectvo zavesila na klinec, keďže po jej veľkom debute v reklame neuspela ani na jednom kastingu.