Kto by nepoznal kultovú telenovelu, ktorá si získala milióny divákov po celom svete? V roku 1999 si diváci zamilovali príbeh chudobnej kvetinárky, ktorá sa zamilovala do muža z bohatej rodiny. Láske medzi Rosalindou a Fernandom fandili všetci. Ako dnes Thalia (50) vyzerá?

Krásna mexická speváčka Thalia asi naozaj našla elixír večnej mladosti. Keď sa človek pozrie na jej fotky, málokto by povedal, že v auguste oslávila okrúhlu 50-ku. Nestarnúca hviezda telenovely je stále aktívna a pokračuje vo svojej úspešnej speváckej kariére. Minulý rok v januári zverejnila videoklip k novej pesničke s názvom Ya Tú Me Conoces, ktorý má už viac ako 5 miliónov pozretí. Všetkých však zaujíma hlavne to, ako to robí, že vyzerá tak mlado. Nedávno preto vydala knižku, kde opisuje svoj recept na krásu.

Fernando José a Rosalinda pred dvadsiatimi rokmi. Zdroj: Archív NMH

Má 4 sestry- Lauru, Federicu, Ernestinu a Gabrielu. Od roku 2000 je šťastne vydatá za Tommyho Mottola, s ktorým ma dve deti - Sabrinu a Matthewa. Musíme však uznať, že patrí medzi najsexi 50-ky, aké poznáme.

