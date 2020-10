Jocelyn Wildenstein (80) sa preslávila tým, že sa pomocou plastických operácií chcela postupne zmeniť na mačku. Obrovský počet zákrokov ju však doslova znetvoril. Po rozvode s manželom dostala kráľovské výživné, no ani to ju nespravilo šťastnou.

Jocelyn sa narodila v Lausanne vo Švajčiarsku do obyčajnej rodiny. V 17 rokoch začala randiť s filmovým producentom Cyrilom Piguetom. Párik sa spolu presťahoval do Paríža a Jocelyn na toto obdobie neskôr rada spomínala ako na časy, keď sa jej zmenil celý život. Neskôr začala chodiť s talianskym režisérom Sorgiom Gobbim, vďaka ktorému objavila Afriku. Na tomto kontinente strávila mnoho času – zamilovala si totiž lov exotických zvierat a tiež si rozšírila okruh priateľov. Patril k nim aj známy saudský miliardár a obchodník so zbraňami Adnan Khashhogi, ktorý ju v sedemdesiatych rokoch na safari zoznámil s jej budúcim manželom.

Jocelyn s manželom. Zdroj: archív

Alec Wildenstein bol dedič obchodného impéria, ktorý miloval umenie a vlastnil jednu z najväčších súkromných zbierok obrazov od známych maliarov. Po dvojitej svadbe, ktorá sa konala v Las Vegas a Lausanne, sa im narodili krátko za sebou dve deti. Avšak už po roku od sobáša si Jocelyn našla novú záľubu: začala podstupovať masívne plastické operácie tváre. Hovorila, že je to kvôli manželovi, ktorému sa to páči, no neskôr sa ukázalo, že jednoducho chcela vyzerať ako mačka. Obaja nimi boli posadnutí. Jocelyn mala dokonca ako domáceho miláčika rysa. Aj preto nakoniec dostala prezývku Catwoman.

Jocelyn wildenstein Zdroj: archív

Za operácie počas niekoľkých rokov zaplatila viac ako 2 milióny dolárov, no daň bola oveľa vyššia. Zákroky ju úplne zohavili. V roku 1997 nastal ďalší zlom, keď manžela prichytila v posteli s 21-ročnou ruskou modelkou. Nasledoval jeden z najdrahších rozvodov v histórii. Ťahal sa takmer dva roky a na jeho konci si Jocelyn vysúdila 2,5 miliardy dolárov a 100 miliónov ročne po obdobie 13 rokov. Súd jej ich však priklepol len pod podmienkou, že na plastické operácie nepoužije už ani cent. Jej exmanžel Alec zomrel v roku 2008. Po rozvode tvorila 14 rokov pár s francúzskym módnym návrhárom Lloydom Kleinom. No ani s tým jej to nevyšlo, v roku 2017 sa rozišli. Dôvod bol vraj ten, že ho Jocelyn fyzicky napadla. 80-nička je aktuálne bez partnera. A na to, ako vyzerá, si už utvorte názor sami...

