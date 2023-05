Po nečakanej smrti Dana Heribana (†43) nás zasiahla ďalšia tragická správa. Milka Zimková zomrela v utorok 30. mája v nemocnici. Informáciu o úmrtí pre RTVS potvrdil bývalý manžel herečky Ondrej Zimka, ktorý je známy akademický maliar. Zimková nebola iba talentovaná herečka, ale aj spisovateľka, režisérka a autorka monodrám. No pre fanúšikov komédie Pásla kone betóne či voľného pokračovania kone na betóne zostane navždy životom skúšanou Johankou.

Nemaš chlopa, nemaš pravdy! Táto nezabudnuteľná hláška z filmu, ktorú smerovala Jozefka kamarátke Johan, sa vryla do pamätí množstva ľudí, predovšetkým žien, ktorým sa herečka vo svojej kariére venovala najviac. Pani Milka vo filme zahviezdila nielen ako hlavná hrdinka, ale podieľala sa tiež na scenári. V ikonickej komédii si zahrala s Ľubomírom Paulovičom či Mariánom Geišbergom.

Spoluautorkou ikonického filmu bola aj samotná Milka Zimková. Zdroj: archív

Ako si na na ňu spomína herec Ľubomír Paulovič, ktorý stvárnil Štefana, nádejného ženícha jej tehotnej dcéry Pavlínky?

Ten podľa jeho slov o chorobe kolegyne nemal ani tušenia. "Dosť dlho sme spolu nejako nekomunikovali, od toho času, keď sme nakrúcali spolu Pásla kone na betóne, niekedy v roku 1982 a v roku 1992 kone na betóne. Potom sme sa sporadicky stretli na nejakom premietaní tých filmov alebo tak, bolo to veľmi zriedkavo," priznal nám.

Vybaví si ešte ich posledné stretnutie? "To bolo v rámci nejakej premiéry filmu, už je to dávno - 15-20 rokov minimálne, ak nie viac."

Ľubomír Paulovič a Michaela Čobejová ako Pavlínka a Štefan. Zdroj: archív

Na Milku, ako aj na Kone na betóne, má však iba krásne spomienky: "Spomínam si na ňu iba výborne, minimálne z dvoch dôvodov. Vážil som si ju a považoval, pretože robila tie monodrámy, ktoré si aj sama písala a boli na veľkej umeleckej úrovni, a čo sa týka aj hereckého prejavu, bolo to invenčné a zaujímavé."

Takisto si na ňu spomína najmä v spojitosti s obľúbenou komédiou. "Na jej scenári sme sa pobavili, rovnako to bolo aj na pľaci počas nakrúcania. Bola to dobrá téma a veľmi dobre napísané a zrežírované. Mne samému to bolo blízke, tá typológia postavy, ktorú som znázorňoval. Pochádzam z dediny, takže som sa s takýmito ľuďmi stýkal a zažil ich. Takže som nemal problém zvoliť výrazové prostriedky, tým že som s tými ľuďmi komunikoval aj v mojom reálnom živote," zaspomínal si herec.

Michaela Čobejová má na herečku o niečo živšie spomienky, aj keď už v pravidelnom kontakte neboli. "Ona mala svoj profesijný život a nemali sme tú príležitosť sa stretnúť pri práci, ale niekedy sme sa stretli na trhu na Miletičke a porozprávali sme sa. Milka bola vždy taká neprehliadnuteľná vo svojom klobúku. Stretli sme sa pri nejakej zelenine a rozprávali sme sa o nej, ale rozprávali sme sa aj o jej plánoch, lebo v tom čase ešte mala nejaký tretí diel Kone na betóne a snažila sa ho presadiť v rámci audiovizuálneho fondu a a zháňala režiséra. Ja som jej hovorila, že jej držím palce, nech sa jej to vydarí, povedala nám Michaela, ktorá si zahrala jej dcéru Pavlínku v druhom pokračovaní ...kone na betóne.

Michaela Čobejová ako Pavlínka. Zdroj: internet

Aká podľa nej bola v skutočnosti? "Bola veľmi citlivý, autentický a naozaj doslova umelec v pravom slov zmysle. Milka bola veľmi ženská a v tom čase, neviem koľko mala presne rokov, ale ja som ju mala ako ženu krv a mlieko a aj v tom veku mala peknú postavu a vyžarovala z nej ženskosť a veľká autentičnosť , čo som obdivovala. Pretože pre mňa, ako pre dievča z Petržalky, nebolo úplne ľahké sa vteliť do postavy jej dcéry z východu, takže vela som ju okukávala, ako na to. Dobre sa mi s ňou pracovalo, pretože to nebolo hranie, ale prežívanie toho príbehu na mieste, pretože do toho filmu vniesla pravdu. Film je doteraz veľmi úspešný, pochodil mnoho festivalov. Možno, vtedy sme to až tak nevnímali, že je to taký ojedinelý zjav, aj ona aj to jej dielo, lebo ona sa na filme podieľala ako spoluautorka a teraz s odstupom času všetci vidíme, že je to výnimočné dosiahnuť takú mieru pravdy vo filme, ako dokázala ona," vzdala jej hold herečka.

Čo sa je vybaví, keď si spomenie na nakrúcanie? "Vždy je to viac-menej drina. Už to bolo len tým, že sme boli na tom východe pri Prešove a príjemné bolo, že to bolo presne v tom prostredí, z akého ona pochádzala, takže bolo nám tam spolu dobre. Natáčali sme, no aj sme sa popritom zabavili. Bol tam český herec Kratina, (zahral si postavu Janka Kvašného) ktorý bol jej hlavným partnerom. Nehovorím, že to bola ľahká práca toto. Naozaj sa točilo málo obrazov a na veľakrát, takže pre pre všetkých okrem Milky, ktorá sa v tom cítila doma, to bola práca sa nejako vtesnať do toho jej obrazu o živote a nepokaziť jej to."