Určite si viacerí pamätáte na hudodbnú televíznu reláciu Deka, ktorú kedysi moderovala Slávka Halčáková a Jozef Jopo Poláček. A práve táto dvojica sa v sobotu spolu po rokoch objavila na pódiu v bratislavskej Inchebe, kde spolu odovzdali jednu z cien v rámci ocenenia Social awards Slovakia.

Slávka Halčáková Zdroj: Instagram @slavkahalcakova

Slávka sa na chvíľu ukázala aj na afterpárty, kde jej robil spoločnosť jej partner. Blobdínka sa vôbec po dlhej dobe ukázala takto v spoločnosti na takejto veľkej akcii. Od svojej polovičky sa nevedela odtrhnúť. Dvojica sa neustále držala za ruky ako zamilované hrdličky.

Bola prvou manželkou Dana Heribana

Manželstvo Dana Heribana so Slávkou Halčákovou malo trpkú príchuť. Ich zväzok trval iba dva roky, no trpké spomienky herca potom ešte dlho trápili. O ich svadbe z roku 2005 takmer nikto nevedel a verejnosť sa o šťastnej udalosti dozvedela až mesiac po obrade. Dvojica po celý čas svoj vzťah nekomentovala, no po dvoch rokoch prišiel šok. Náhly rozvod. A vinnou mala byť práve Halčáková, ktorá mala robiť Heribanovi zo života hotové peklo.

„Bolo vidieť, že majú naštrbené vzťahy. A nesnažili sa nič tajiť, dokonca ani počas skúšok. Dominantnejšia bola rozhodne ona a Dano ťahal vo vzťahu za kratší koniec,“ potvrdil nám ešte v roku 2007 zdroj z divadelného zákulisia. Herečka napriek všetkému nechýbala na nedávnej poslednej rozlúčke so svojím exmanželom vnovej budove Slovenského národného divadla.