V šou Love Island sú súťažiaci neustále ako na ihlách. Nikdy totiž nevedia, kedy dôjde k ďalšiemu párovaniu a kedy do vily nabehnú nové tváre. Najnovšie ich rady doplnili Patrik a Naomi.

FOTO Sladké dvojičky diváčky NEOHÚRILI: POZRITE, aký nový SEXI CHLAP konečne zavítal do vily

Len pred pár dňami obohatili šou dvojičky Daniel a Samuel. Sympatickí chlapci, no diváčkam na nich najviac prekáža, že sú až príliš sladkí, chýba im poriadna mužnosť, a keď prehovoria, všetci majú pocit, že práve vdýchli hélium. A práve Dano si pri párovaní vybral za partnerku Mirku. Tá bola spočiatku rada, teda až do chvíle, keď do vily prišli noví ,,bombshells.”

Sladké dvojičky diváčky veľmi neohúrili. Zdroj: VOYO

Jedným je 25-ročný model Patrik, ktorý dostal druhú šancu dostať sa do hry. Keď ho Mirka zbadala, okamžite ostala totálne na mäkko. Druhým prírastkom je 25-ročná Naomi, polovičná Japonka. Tá však taký ošiaľ u chlapcov nezaznamenala. Nathan sa vyjadril, že vôbec nie je jeho typ. Čo na nich hovoríte vy?