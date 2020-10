Striptér Henrik patril medzi najsilnejších hráčov. Dokázal to aj v dueli s Lukášom, ktorého vtedy zdolal bez väčšej námahy. Súperi sa statného Aquamana báli a do súbojov si na Farme vyberali radšej slabších adeptov. Napriek tomu, že bol horúcim kanditátom na celkové víťazstvo, posledné týždne neustále opakoval, že chce ísť domov a v hre už nevedel vydržať. Keď sa však konečne nanovo nakopol, stalo sa niečo, s čím nerátal. Seklo ho v chrbte a bolesti boli také veľké, že ho museli okamžite ošetriť zdravotníci. Heňo však netušil, že keď ho odviezla sanitka, boj o 75-tisíc eur sa pre neho definitívne končí.

„Bolo mi to veľmi ľúto, pretože aj keď som dookola hovoril, že chcem ísť domov, potom sa to už zlepšilo, mali sme viac jedla, menej roboty, ostali tam ľudia, s ktorými som super vychádzal a mal ich rád,“ priznal nám Henrik s tým, že po dvoch dňoch sa už cítil dobre a čakal, že od štábu dostane šancu vrátiť sa po opätovnej domácej karanténe naspäť.

„Pýtal som sa to viackrát, pretože som sa cítil dobre a chcel som sa vrátiť. No táto možnosť mi dopriata nebola. Pritom, keď Adama prvýkrát odviezla sanitka, vrátiť sa mohol a dokonca... Jeho odviezli z Farmy dva dni po mne a jeho sa aj druhý raz opýtali, či sa chce vrátiť. Ale už nechcel. Čudné, že mne to nedovolili,“dodal sklamane.

„Henrikovi nebol povolený návrat na Farmu z dôvodu covid opatrení. Od momentu, kedy začali na Slovensku pribúdať prípady nakazených ľudí, návrat na Farmu už nebol možný vzhľadom na bezpečnostné riziká, ktoré by mohli vzniknúť pri nakrúcaní. Farmári boli o tom vopred informovaní. U Adama platilo to isté ako u Henrika. U neho ani nevedeli indikovať diagnózu, musel ísť do dvoch nemocníc v ten deň, do toho covid opatrenia, tam už to bolo jednoducho nemožné,“ znie stanovisko Markízy.

Zo zákulisia šou sme sa však dozvedeli, že dôvod bol možno aj niekde inde. ,,Henrik bol silný hráč a do finálovej trojky im jednoducho nepasoval... Tak sa to vyriešilo takto,“ povedal nám zdroj.