Dominika Lukáčová (36) patrila kedysi do tímu moderátoriek televízie Markíza, no verejnosť si ju pamätá hlavne ako bývalú partnerku herca Štefana Skrúcaného (61). S ním prežila niekoľkoročný románik. Brunetka sa odvtedy stihla zamilovať, zasnúbiť a porodiť dvojičky.

V čase, keď sa Skrúcaný zahľadel do sympatickej východniarky, bol ešte ženatý so Zuzanou Tlučkovou. Nasledoval rozvod a Lukáčová ďalších päť rokov vystupovala ako hercova partnerka. Dnes si obaja z tejto dvojice žijú vlastným životom. Herec sa v apríli 2015 oženil s moderátorkou Smotánky Erikou Judínyovou. Páriku sa v roku 2020 narodila vytúžená dcérka Ela a jeho ex Dominka sa medzičasom stala mamou dvojičiek - synov Alexa a Maxima. Tí v apríli oslávili už dva roky.

Dominika v čase, keď randila so Skrúcaným. Zdroj: archív

Lukáčová je občas aktívna na sociálnych sieťach a práve tam sa v lete pochválila sexi fotkou z dovolenky. Tá ju zachytáva v dvojdielnych plavkách a brunetka v nich predviedla postavičku, akoby ani vôbec nikdy nerodila. Viaceré mamičky jej tak celkom určite môžu iba ticho závidieť. Veď, presvedčte sa sami...