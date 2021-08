Honosná druhá svadba Lelkesovcov sa konala v luxusnom hoteli v obci Vrakúň. Aj keď to bola len obnova ich manželského sľubu, nechýbali svedkovia, prstene či hádzanie kytice.

Svadba Sisy Lelkes Sklovskej a Juraja Lelkesa. Svoj sľúb si potvrdili druhou svadbou po 10 rokoch manželstva v obci Vrakúň. Na snímke Jana Pištejová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Tú chytila módna návrhárka Jana Pištejová, ktorú to náramne potešilo. Keďže je s priateľom Radkom už zasnúbená, ktovie, možno do roka a do dňa bude stáť pred oltárom aj ona.

