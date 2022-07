Sisa Lelkes Sklovska Taliansko miluje. „Ideme tam, kde sme boli pred dvanástimi rokmi na našej prvej letnej dovolenke. Presnejšie prejdeme Sorento, Positano a ostrov Capri. Po ceste sa zastavíme aj vo Florencii. Ja som tam už bola, ale Juraj ešte nie. A keď pôjdeme naspäť, zastavíme sa v Benátkach,” prezradila nám Sisa.

Sisa Sklovska dovolenku v Taliansku. Predviedla aj mega výstrih. Zdroj: instagram/sisasklovska

Zo svojej dovolenky sa stihla na sociálnej sieti pochváliť aj niekoľkými videami, v ktorých predviedla aj štíhlu postavičku v plavkách. Doma nesedí ani speváčka Marcella Molnárová.

„S dcérkou ideme na dovolenku do Turecka. Mám túto destináciu rada, lebo sú tam tobogany. A neverili by ste, ale to ja som tá, ktorá sa šmýka. To mám veľmi rada, aj rôzne vírivky, skúšam aj rôzne nové technológie,” tešila sa speváčka, ktorá už niekoľko dní chytá bronz v Turecku.

Aj ona sa z dovolenky pochválila fotkou v bikinách. Pri pohľade na jej záber v červených plavkách sa dá iba ťažko veriť, že o 4 roky oslávi 60-ku. Do klubu sexi päťdesiatničiek patrí aj Zora Czoborová. Spolu s manželom si užívajú slnečné lúče v Chorvátsku a aj ona predviedla opálené telo. „Na tú modrú sa nedá vynadívať,” napísala k letnej snímke.

