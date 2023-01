Sklenaříková počas uplynulých Vianoc všetkých šokovala. Priznala totiž rozchod. „So stisnutým srdcom píšem týchto pár riadkov. Bolo to 12 nádherných rokov, ktoré sme spolu prežili. Tešila som sa v každom momente nášho vzťahu. Nikdy som sa nesmiala viac ako pri tebe. Náš príbeh bol nádherný a tak veľmi som ho milovala. Napriek tomu sme sa dnes obaja rozhodli ísť každý vlastnou cestou,“ napísala vtedy Adriana. Krátko nato si zbalila kufre a odletela do svojho milovaného Paríža. No a práve tam navštívila nedávno módnu šou, kde sa predviedla ako hviezda. V bielych šatách s dlhou vlečkou jej to veľmi pristalo.



Adriana Sklenaříková s manželom išli nedávno od seba. Zdroj: Instagram