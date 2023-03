Victor Ibara a Simona Brecíková sú prvým párom, ktorý opustil Let’s Dance. Dvojica vypadla už po 2. kole, keďže po prvom nevypadol nikto. Bude herec z Druhej šance pokračovať v tanci? Po opustení šou obaja zavítali do markizáckeho Telerána, kde prezradili aj to, čo im robilo najväčší problém.

Aké sú vaše pocity po vypadnutí šou? Ako to celé vnímate?

Simona: Pocity máme zmiešané, samozrejme, že si nebudeme klamať, je nám to ľúto, že po 7 týždňoch sa to pre nás tak veľmi rýchlo skončilo, ale na druhej strane je to v poriadku. Tento ročník je naozaj maximálne silný a nabitý.

Victor: Je to extrémne, mega, gigantický pocit, neviem to inak opísať, niečo medzi negatívom a pozitívom, kde si človek musí stanoviť tie limity, že áno vieme, že sme ukázali svoje maximum. Ale zároveň sme chceli a išli sme do toho s tým, že Simi, dajme max, všetko, ako môžeme a takto to vypálilo.

Ukázali ste, čo dokážete, v 1. kole čača, v 2. kole štandard – waltz. Čo bolo pre vás prirodzenejšie zatancovať?

Victor: Simonke som veľmi vďačný, myslel som si, že to bude latina, že prídem a bude to čača a rumba, že sa nájdeme niekde v tých bokoch, to som si myslel, že mi pôjde, že sa v tom nájdem.

Simona: Ale počkaj, ty si mal predstavu, že tá latina, to je ako na diskotéke (smiech).

Victor Ibara a Simona Brecíková počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

S čím ste najviac bojovali v šou?

Victor: Pre mňa bolo najťažšie udržať ten vršok, Simonka mi stále hovorila, objem, vystri sa, urobme objem. Človek si myslí, že to nejako vyzerá, že to cíti a potom sa vidí na kamere a vidí, že je to úplne iné.

Zvykli ste sa natáčať na tréningoch, aby ste videli, kde robíte chyby?

Simona: Áno, viackrát! Buď nás točil Peťo Modrovský, alebo sme mali iných pomocníkov. Bolo to ťažké aj pre mňa, lebo keď som s ním tancovala, nevidela som Victora, čo robí. Museli sme si to natočiť, aby sme videli, že okej, toto chýbalo, tento výraz chýbal, špičky chýbali, atď...

Victor, zmenilo sa niečo vo vašom živote, odkedy ste začali tancovať?

- Pochopil som, čo mi fyzioterapeut rozprával o rolovaní chrbta a, naozaj, toto je teraz u mňa doma najobľúbenejšia poloha, dať si roler a rozrolovať chrbát. Prišiel som na tréning a Simonka mi ukazovala to isté. Mne to menilo každé jedno poobedie a nebolo to len o tom fyzičnom, kde sme museli inak cvičiť, ale aj o psychike, že sme sa museli nejako inak nastaviť.

Vraj ste mali špeciálneho talianskeho poradcu, Simoninho priateľa Matea.

Simona: Áno, on je aj môj tanečný partner, naozaj nám pomáhal na tréningoch. Tanec je robený aj tak, že partner má viesť partnerku, je to ťažké pre tanečnicu aj v tejto súťaži, preto nám pomáhal aj môj partner.

Mali ste vyslovene nejaké ťažké chvíle počas šou?

Simona: Musím povedať, že nie.

Victor: Zopárkrát som utiekol zo sály (smiech). Naozaj, odišiel som a vrátil som sa späť. To je taký tlak, že až. Keď je niekto sedemnásobný majster v štandarde ako Simonka, vysvetľuje vám, ako má tanec vyzerať a nechce, aby ste to robili na polovicu, ale naplno, vedel som, že mám skvelú učiteľku! A veľakrát to bolo už tak, že som vedel, že istú polohu už nezvládam. Musel som vyjsť a prísť naspäť. Nebola to prísnosť, ale extrémna precíznosť a tú mám rád!

Simona, ako to vnímate vy ako majsterka, že takto rýchlo ste zo šou vypadli?

- Môj bývalý tréner hovoril, že prehrami sa človek učí víťaziť! Je to jednoducho súčasť tohto celého procesu.

Victor, budete tancovať? Chystáte sa napr. s vašou partnerkou na hodiny tanca?

- Ďakujem. Veľmi rád by som si ešte raz zatancoval waltz, hovoril som aj Simonke, aby sme išli do Trenčína – do tvojho rodného mesta, tam, kde ma Simonka zobrala aj na MS Slovenska, chcem si tam ísť zatrénovať, kým to v nás vrie. Bol by som nerád, ak by to odišlo len s tým, že chcel by som.

Zabudne človek tancovať, pokiaľ sa tomu nevenuje, alebo je to ako s bicyklovaním, že to sa nedá zabudnúť? A naučil sa vlastne Victor tancovať waltz?

Simona: Naučil! Je to tak, nejaké koordinačné veci možno vypadnú, ale asi sa do toho vráti rýchlejšie, ako keď sme začínali.

Náročné držanie rúk vám išlo ľahko, či ste museli mať nejaké pomôcky pri nácvikoch?

Victor: Miloval som expander, keď mi ho priviezli, Simonka došla, že mám výbornú pomôcku, túto gumu ti obviažem, hovorím si, už to začína (smiech). Ale fakt, bolo to úžasné, najviac nám to pomohlo, keď som dostal expander na ruky a zavesila mi ho na hlavu, a tak som chodil. Zakaždým, keď ste chceli niečo urobiť, ten expander vám to vrátil späť a pochopili ste, kde je vaša pozícia vo waltzi. Bolo to mega!

Simona: Keď sa vrátim k nášmu prvému videu z waltzu, tak keď som to ukazovala môjmu priateľovi, povedal, že na tie ruky mu bude treba dať žeriav (smiech). Boli fakt nízko (smiech).



Všeobecných lekárov máme na Slovensku málo, nebudete sa Victor náhodou uberať týmto smerom?

Victor: Áno, budem všeobecný lekár. Chystám projekt, som za digitalizáciu, ktorú by som veľmi rád odovzdal do všeobecného lekárstva. To je aj to, čo nás teraz čaká. Verím, že o 1,5 roka budem môcť prísť na ten rezidenčný program a zaregistrovať sa a začať túto atestáciu.

Čo sa týka tanca, chystáte niečo spolu najbližšie?

Simona: O nejakej menšej spolupráci sme sa bavili, takže uvidíme.