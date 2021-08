FOTO Sklamaná Sisa Sklovska: Počas muzikálu to známa športovkyňa s manželom VZDALI a ODIŠLI

Krásne prostredie nočného Bratislavského hradu či výhľad na hlavné mesto učarovalo všetkým, ktorí si prišli užiť piatkový muzikál. Sisu Lelkes Sklovsku, Martina Haricha, Braňa Deáka či Mirku Partlovú si na Hrad prišla vychutnať aj Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom.

Derniéra divadelného predstavenia "Mária Terézia" na Bratislavskom hrade. Zdroj: EMIL VAŠKO

Športovkyňa síce prišla nahodená a nešetrila úsmevmi na všetky strany, no po prestávke sa na nádvorie Hradu s manželom už nevrátila. Ťažko povedať, či sa jej predstavenie nepáčilo alebo čo bolo dôvodom jej predčasného odchodu. V každom prípade Sisu to určite muselo sklamať, že si Dominika neužila predstavenie do konca.

