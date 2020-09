Dvaja moderátori v štúdiu, ktoré je postavené symbolicky do kríža. Názov Do kríža symbolizuje dvoch hostí s odlišnými postojmi a tiež to, že pozície moderátorov, témy a otázky vychádzajú z konzervatívneho a kresťanského hľadiska. Reláciu moderovali novinár Jaroslav Daniška a Štefan Chrappa alias Pišta Vandal. Ten však z relácie odchádza. „Musel som si určiť priority. Všetko je otázkou zmyslu. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol vzdať spolumoderovania relácie Do kríža s Jarom Daniškom,” vyjadril sa moderátor.

Relácia Do kríža. Zdroj: RTVS

A čo na to RTVS? „Rešpektujeme rozhodnutie Štefana Chrappu, vážime si jeho profesionalitu a lojalitu voči RTVS. Sme radi, že Štefan Chrappa bude aj naďalej súčasťou relácie Reflektor v rozhlasovom vysielaní na Rádiu Devín a pevne veríme, že v budúcnosti ho opäť uvidíme aj na televíznych obrazovkách RTVS,"reagovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. Ďalšiu časť diskusnej relácie môžu diváci sledovať stredu o 21.55 h. na Dvojke.