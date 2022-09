Celý svet pozná spevácku divu Madonnu, že jej šou a klipy sú poriadne nabité erotikou. Jeden z jej hitov Express yourself zaspievala v nedeľu nenápadná Viki Ráková. Súčasťou choreografie boli aj dotyky medzi nohami. S tými mala veľké problémy. „Narobila som sa na tom poriadne. Tancovala som pred 15 rokmi, myslela som si, že tam niečo zostalo, že to mám v nohách, rukách, no zistila som, že sa to veľmi rýchlo stratilo. Mám čo robiť,” netajila sa Viki, ktorú čakalo dráždivé vystúpenie.

„Mala som problém, sa tam dole dotknúť. Potom už však, keď prídu tie skúšky, človek si to už ani neuvedomí. Človek aj zabudne, kam tie ruky letia,” priznala so smiechom a predviedla poriadne sexi šou v špicatom korzete. „Viki, veď ty si introvert. Takto vyzerá introvert v šoubiznise,” zhodnotil jej výkon Martin Nikodým, ktorý to, samozrejme, myslel bez zveličenia. A pridala sa aj porota, ktorá bola z herečky úplne nadšená.