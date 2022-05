K zmiereniu zatiaľ nedošlo. Veľká strata pracovných miest, škrtanie predstavení či nespokojnosť s vedením divadla dohnala sólistov Opery SND k protestu pred historickou budovou divadla. Na pondelkovom stretnutí však jasne dali najavo, ako celú situáciu vníma vedenie.

„My si uvedomujeme, že situácia, tak ako ju komunikujú niektorí sólisti súboru Opery SND, je veľmi citlivá a zložitá. Je to téma, ktorá evidentne zaujíma aj verejnosť, aj keď my sme to chceli držať interne. Som presvedčený, že medializácia tomu určite neprospieva a bude to mať dosahy na nás a naše životy. Naďalej ich prosím na pragmatický dialóg. S každým, okrem tých, ktorí sa dali na PN-ku, je vedená komunikácia a ponúknutá externá spolupráca. Nehovorím, že ich nechceme v Národnom divadle a nikomu rozhodne nechceme zničiť kariéru. Chceme divadlo otvoriť novým tváram,” reagoval generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Tlačová konferencia SND. Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová a generálny riaditeľ divadla Matej Drlička. Zdroj: EMIL VAŠKO

A čo na to samotná ministerka? „Čo sa týka momentálnej situácie v súvislosti s Operou SND, tu chcem zdôrazniť a podčiarknuť, že ministerstvo kultúry nezasahuje do svojich inštitúcií, pretože na ich čele stoja riaditelia a riaditeľky a manažment, ktorý je oprávnený riešiť záležitosti súvisiace s personálnym obsadením,” reagovala ministerka kultúry Natália Milanová.