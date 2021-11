Sisa Lelkes Sklovska (56) je známa svojím extravagantným štýlom a niektoré jej módne kreácie naozaj stoja za to. Speváčka nechýbala na nedávnom výročnom koncerte, kde sa nahodila do gala.

O Sise Sklovskej je dlhodobo známe, že miluje lesklé doplnky, rôzne čipky, priesvitné outfity a podobne ako veľa žien, rada na seba púta pozornosť. To sa jej podarilo aj teraz. Nie síce extra výrazne, ako sme u nej niekedy zvyknutí, ale predsa. Extravagantná tmavovláska sa totiž o seba precízne stará a ani s pribúdajúcim vekom nestratila svoju krásnu štíhlu postavu. A práve tá vynikla aj uplynulú sobotu na slávnostnom koncerte Divadla Nová scéna, ktorý sa konal pri príležitosti 75. výročia. Sisa nahodila dierkované pančušky, lesklé čierne šaty a svoje krivky zahalila do kožušiny. To, či bola pravá, vie len ona sama…

Nedávna svadba Sisy Lelkes Sklovskej a Juraja Lelkesa. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prečítajte si tiež: