Speváčka Sisa Lelkes Sklovska (54) je známa svojím extravagantným vkusom a niektoré jej módne kreácie naozaj stoja za to. Na nedávnom galavečere Slovenka roka síce nestiahla na seba všetku pozornosť, no stačilo málo a trapas by bol na svete.

O Sise Sklovskej je dlhobo známe, že miluje lesklé doplnky, rôzne čipky, priesvité outfity a podobne ako veľa žien, rada na seba púta pozornosť. To sa jej podarilo aj tentoraz. Nie síce extra výrazne, ako sme u nej niekedy zvyknutí, ale predsa. Extravagantná tmavovláska sa totiž o seba precízne stará a ani s pribúdajúcim vekom nestratila svoju krásnu štíhlu postavu. A práve tá vynikla aj uplynulú nedeľu, keď si prišla vychutnať slávnostný večer udeľovania cien pre úspešné Slovenky v spoločnosti manžela Juraja Lelkesa. Sisa zvolila čierne úzke šaty po kolená, v ktorých vynikol jej bujný dekolt a výrazný farebný náhrdelník na krku.

Sklovska s obľubou nosí čipku. Zdroj: Facebook S.S.

Keď sa však otočila chrbtom, do očí bil veľký zlatý zips, ktorý jej išiel stredom po celej dĺžke šiat. Speváčka ho však mala pod zadok rozopnutý. Stačilo, že by niekto prešiel okolo a potiahol jej ho vyššie a trapas by bol na svete. Vykukol by jej celý zadok...