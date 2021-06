Napriek tomu, že Sklovska nedávno absolvovala ďalšiu operáciu ruky, nedala si ujsť piatkovú akciu na nábreží Dunaja. Spoločnosť jej robil manžel Juraj Lelkes. Muzikálová diva síce prišla s obviazanou rukou, no ani to jej nebránilo v tom, aby si večer naplno užila. Zvolila obtiahnuté minišaty, v ktorých mala odhalené ramená a v ktorých vynikla jej ultra štíhla postava. Sisa síce nikdy nepatrila k ženám s plnšími tvarmi, no v poslednom čase výrazne schudla.

Sisa Sklovska Zdroj: Instagram/sisasklovskaofficial

No a to, že Sklovska zbožňuje červené koberce, na ktorých sa rada predvádza v žiari reflektorov, je známe už dlho. Inak to nebolo ani teraz. To by nebola ona, keby nejakým spôsobom nepútala na seba pozornosť a znova to poriadne neroztočila. Darmo, speváčka svoj temperament nezaprie. Ruka hore, výborná nálada, široké úsmevy, tanček a Sisy bol opäť plný červený koberec! A manžel Juraj sa iba v tichosti prizeral...

Prečítajte si tiež: