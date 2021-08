Sisa Sklovska sa 15. 1. 2011 vydala za svoju životnú lásku, podnikateľa Juraja Lelkesa. Tento rok v januári si povedali, že svoj veľký deň si zopakujú a obnovia si sľuby. No pandemická situácia im to neumožnila, a preto hľadali nový termín. A už ho aj našli! Životné jubileum manžela temperamentnej speváčky je ideálny dátum na druhý sobáš.

Sisa Lelkes Sklovska. Zdroj: EMIL VAŠKO

„My sme sa chceli druhýkrát zobrať už v januári, presne po 10 rokoch, no bolo, čo bolo a nebolo to možné. Tak sme to spojili dohromady, keďže 27. augusta má Juraj veľké jubileum a v ten istý deň mám aj ja meniny. Juraj sa narodil presne na Silviu. Rozhodli sme sa preto, že sa vezmeme ešte raz,“ prezradila nám Sisa.

Prestige Fashion Event v Piešťanoch. Na snímke je Sisa Lelkes Sklovska a Juraj Lelkes. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako bude teda ich druhá svadba vyzerať? „Oddávať nás bude náš kamarát, takže sme to trochu zobrali z nadhľadu. Berieme sa tam, kde sme sa brali aj pred 10 rokmi, v romantickom boutique hoteli vo Vrakuni. Predtým sme to mali v zime a teraz to budeme mať v lete. Verím, že nám vyjde aj krásne počasie. Šaty však nebudem mať tie, čo pred rokmi. To si nechám ako prekvapenie. Na svadbe budú primárne naši priatelia a rodina. Budú aj svedkovia a prstene. Svadba je spojená aj s Jurajovou oslavou a potom bude párty,” dodala budúca nevesta.

