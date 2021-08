Sisa Sklovska sa 15. 1. 2011 vydala za podnikateľa Juraja Lelkesa. Tento rok v januári plánovali, že si svoj veľký deň zopakujú. No pandémia im plány zmarila. Druhú svadbu odložili len na pár mesiacov, keďže hľadali nový termín, špeciálny dátum. A ten aj našli. „My sme sa chceli druhýkrát zobrať už v januári, presne po 10 rokoch, no bolo, čo bolo a nebolo to možné. Tak sme to spojili dohromady, keďže 27. augusta má Juraj veľké jubileum a v ten istý deň mám aj ja meniny. Juraj sa narodil presne na Silviu,“ prezradila nám pred týždňom nevesta Sisa.

Sisa Sklovska sa druhýkrát vydala. Zdroj: Emil Vaško

Ich veľký deň sa konal v romantickom hoteli v Bratislave. Sisa privítala hostí v čiernom nohavicovom kostýme a slivovicou. Medzi pozvanými boli Jana Pištejová, Rebecca Justh, Silvia Lakatošová či Richard Rikkon. Následne sa išla Sisa prezliecť. Keď sa opätovne objavila, všetkým vyrazila dych. Na sebe mala dlhé trblietavé červené šaty od návrhárky Jany Pištejovej a na hlave obrovský diadém v tvare slnka. Túto čelenku jej špeciálne na tento deň zohnala Pištejová a Sisa sa rozhodla, že si ju už nechá.

Prečítajte si aj: