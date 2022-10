V koženej nohavicovej súprave a topánkach na vysokých podpätkoch bola neprehliadnuteľná ako vždy. Veru, bude sa na čo pozerať! Kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várošová jej pripravila všetky sexi kostýmy á la Cher, Jana Pištejová sa zase nedala zahanbiť šatami, ktoré má Sisa na plagáte. Vyzerá, akoby pod nimi nič nemala, čo stručne okomentovala: „To je to tajomstvo, lebo pod tým je podšité niečo, aby to navonok takto mohlo vyzerať.“

Model šiat z plagátu od Jany Pištejovej. Zdroj: Mário Gotti

Na koncerte známej Američanky ešte nebola, ale má to v pláne: „Nie, nepodarilo sa mi to ani keď bola v Prahe. Práve vtedy som niekde spievala, nepodarilo sa mi ísť ani na Sade, vtedy som spievala v Prešove, mala som lístky aj na Barbru Streisand, dokonca som odcestovala do Rakúska, bola však strašná búrka, tak koncert preložili o jeden deň, o 1 deň, kedy som mala zase koncert,“ povzdychla si. Je však možné, že Cher uvidí šou Slovenky na vlastné oči. „Určite s tým niečo vyvediem,“ sľubuje Sisa, ktorá sa v nej predstaví už 14. októbra.

Cher Zdroj: Archív

„Okrem hudobnej kariéry mi je blízka práve tým, že má rada extravaganciu. V tomto po nej neopakujem, som taká odjakživa,“ konštatuje Sisa a manžel Juraj Lelkes ju v tom podporuje. „Keď sme boli spolu na prvej dovolenke, Sisa sa spýtala, či mi neprekáža, že sa oblieka tak výstredne,“ spomína. „Povedal som, nie, ja som pyšný, že som s takou babou, za ktorou sa všetci otáčajú, na čo ona zareagovala, že som výnimka, lebo predchádzajúci partneri jej to vyčítali. Ja som v tomto liberálnejší,“ hovorí a dokazuje to aj spoločnými nákupmi.



Manželia Lelkesovci na tlačovej konferencii k šou Sisa alebo Cher. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Nakupovať chodíme spolu a na 60 percent ju práve ja upozorním na to, čo by sa jej hodilo. Ja s tým nemám problém. Hoci som pracoval v zahraničnej firme, kde som strážil každé euro, v prípade Sisy nešetrím, viem, koľko to stojí,“ smeje sa Juraj. Svoju ženu by určite podporil aj v inej veci. Sisa nezazlieva Cher ani povestné plastiky a hovorí, že pokiaľ ich bude potrebovať, pokojne na ne pôjde aj ona. Zo šou predstavila novinárom zatiaľ iba jeden kostým, ktorý určite spoznáte, pretože Cher v ňom preslávila skladbu Woman´s World.



Prečítajte si tiež: