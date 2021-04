Sisa Lelkes Sklovska (55), rovnako ako mnoho ďalších umelcov, si už vyše roka dáva nútenú pauzu od pódií a mikrofónu. Speváčka to však už nevydržala a nahodila sa ako na luxusnú večeru.

Sklovska je známa tým, že sa rada oblieka extravagantne, no takéto kúsky musela začiatkom pandémie vymeniť za tepláky a iné pohodlné oblečenie. Teraz si však už povedala „dosť“ a nahodila sa, akoby išla do nočného baru. „Veľká noc pod magnóliou,” zverila sa Sisa na Facebooku a priložila spoločnú fotku s manželom Jurajom, ako ho bozkáva na líce. Nedajú sa však prehliadnuť jej červené dierkované pančušky, v ktorých sa vybrala na záhradu. Svoj outfit doplnila luxusnými topánkami Valentino za 740 eur. Už to asi naozaj chcelo zmenu...

Sisa takto nedávno varila. Zdroj: Instagram