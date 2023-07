Neriadená strela a milovníčka života Sisa Lelkes Sklovska (57) nepatrí k osobnostiam, ktoré by si súkromie prísne strážili. Iba nedávno sa s Jurajom podelili o detaily z ich bujarých piatkových nocí, no energická speváčka toho prezradila ešte o čosi viac.

Všade, kde sa tento extravagantný manželský pár objaví, príde s nimi aj rozruch a nekončiaca zábava. Sisa pred časom pustila do svojho súkromia aj moderátorov pikantnej relácie K_FUN na rádiu Viva a porozprávala im, ako si spomína na prvé lásky. “Ja som žena, ktorá mala za život niekoľko vzťahov, ale na dlhé roky, pretože nie som taká, že mesiac, dva, tri. No a prvý frajer, bola som s ním štyri roky, to bolo na gymnáziu, akože vážny frajer,” začala opatrne.

Manželia Lelkesovci sú známi párty životom. Aj preto sa Markíza rozhodla, že s nimi strávi jeden večer v baroch v centre Bratislavy a natočí reality šou. Zdroj: tv markíza

Moderátori chceli vedieť, či všetky dôležité veci prežila s ním. „Áno prvýkrát, úplne prvýkrát. Konkrétne na lyžiarskom pod umývadlom v izbe a moja parťáčka išla von,“ priznala so smiechom. A prečo práve pod umývadlom? „Čo ja viem, tak boli sme na lyžiarskom a teraz prišiel za mnou ´zaláskovaný´ a tak. Poprosila som moju najlepšiu priateľku z triedy, že prosím ťa, mohla by si ísť na chvíľku von? Tak tá už asi vedela, ktorá bije a tam sa to celé stalo prvýkrát. Trvalo to tak chvíľku. Musím povedať, že mňa to vôbec nebolelo, a ja že už?” spomínala Sklovska.

