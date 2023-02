Lelkesovci tvoria pár viac ako 12 rokov, dokonca sa stihli dvakrát zosobášiť. Spevácka diva sa v relácii Neskoro večer rozhovorila o ich úsmevnom zoznámení. Ako sa začal ich príbeh lásky? Sisa spievala na otvorení budovy istej poisťovne, ktorej Juraj v tom čase šéfoval.



Sisa a Juraj sú manželmi takmer 12 rokov. Svadbu si pritom zopakovali aj po druhýkrát. Zdroj: Instagram/sisasklovskaofficial

„Zavolali ma tam spievať a ja vždy zoberiem niekoho do tanca. Bez toho, aby som vedela, kto to je, som si vybrala Juraja, pretože z nich vyzeral najlepšie,“ priznala. Neskôr pri obede speváčku posadili rovno k nemu a on ju šokoval netradičnou otázkou: „Sisa, viete o tom, že máte bodku na uchu? Také znamienko,“ zaspomínala si. „Pán generálny, tak chlapi ma už všelijako balili, ale s bodkou na uchu, to ešte nedal nikto,“ odpovedala mu. Po ich prvom stretnutí ešte nasledovalo 5 rokov „naháňania“, kým mu Sisa napokon podľahla.









