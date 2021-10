Pred vyše siedmimi rokmi prežíval obrovskú bolesť, keď sa jeho mama Iveta Bartošová (†48) v apríli 2014 rozhodla ukončiť svoj život pod kolesami vlaku. Oporou mu v tom čase bol otec, známy hudobník a skladateľ Ladislav Štaidl († 75). V januári 2021 však prišiel aj o neho. Len 24-ročný Artur tak prežíval najťažšie chvíle svojho života - stal sa sirotou.

Artur kedysi. Zdroj: abl

Prísť o oboch rodičov je to najťažšie, čo môže človeka postihnúť. A Artur Štaidl sa so stratou svojich najbližších musel vyrovnať v pomerne mladom veku. Mal len 17 rokov, keď navždy prišiel o slávnu mamu. Nedávno oslávil už 25. narodeniny a po nesmelom chlapcovi už niet ani stopy. Artur výrazne zmužnel a svoje blonďavé vlasy si dokonca ešte viac zosvetlil. Podobu so slávnym otcom rozhodne nezaprie. Napriek strate milovaných rodičov sa mu v súkromí darí. Už dlhšie je šťastne zamilovaný do priateľky, s ktorou sa nedávno ukázal na premiére filmu Karel.

