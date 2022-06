Herečka Elena Podzámska (50) má nového parťáka. Spoločenské akcie začala vymetať so svojím dvorným kaderníkom Ondrejom Grňom. V pondelok sa spoločne objavili na premiére nového filmu Stand Up. No keď tam zbadala svojich kolegov, poriadne sa na nich vrhla.

Elena Podzámska sa v spoločnosti často objavovala so svojím kamarátom hercom Marcelom Nemcom. No keďže momentálne bojuje so zákernou rakovinou, Eňa začala na akcie brávať svojho dvorného kaderníka Ondreja Grňu. Spoločnosť jej tak vždy robia kamaráti, keďže po dvoch rozchodoch ešte stále šťastie na muža svojho života nemala. V roku 2013 sa rozišla s tanečníkom Matejom Chrenom, s ktorým sa dala dokopy počas šou Let´s Dance v roku 2010. V roku 2016 sa dala dokopy so známym publicistom Michalom Havranom, no ani tento vzťah im dlho nevydržal. Odvtedy je herečka bez stáleho partnera. No o mužskú spoločnosť núdzu nemá.

Na snímke je herečka Elena Podzámska na premiére filmu Stand Up. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Na pondelkovu premiéru filmu Stand Up, v ktorom si hlavné úlohy zahrali životní partneri Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová, prišla opäť s kaderníkom Ondrejom. Sršala výbornou náladou a keď tam zbadala svojich kolegov, od šťastia sa na nich doslova vrhla. Vybozkávala a vyobjímala nielen herca Lukáša Dózu, ale aj stand-up komika Michaela Szatmaryho. Išlo však len o kamarátske zvítanie, keďže obaja sú šťastne zadaní. Lukáš tvorí pár s herečkou Ráchel Šoltésovou a Michaelova životná partnerka je krásna Zuzana, s ktorou majú krásnu dcérku Terezku.