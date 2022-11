Šou Tvoja tvár znie povedome došla do veľkolepého finále. O prvenstvo v nedeľu večer zabojujú Karol Tóth, Liv Bielovič, Adam Pavlovčin a Viki Ráková. No predvedie sa aj štvorica, ktorá sa na pódiu predvedie už nesúťažne. Simona Salátová sa opäť premení na Dana Nekonečného. Počas toho, ako spolu s Ondrejom Kandráčom robili video v zákulisí, roztrhli sa jej nohavice. Bolo to tesne pred vystúpením, našťastie, stihli ich zašiť a na pódiu tak nezažila žiadnu hanbu.

Simona Salátová Zdroj: Instagram simonacomedy