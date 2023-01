U Simony Krainovej (49) sme odjakživa zvyknutí na dlhší blond účes. Občas sa stane, že si nadpojené vlasy dá dole, no potom sa opäť vráti k dlhým. A inak tomu nebolo ani teraz, keď ale prekvapila novým imidžom. A za ten si vyslúžila riadnu kritiku.

Česká topmodelka Simona Krainová je známa tým, že je často aktívna na sociálnych sieťach, kde zdieľa aj svoje súkromie. Nedávno sa zverila s tým, že si skrátila vlasy a ukázala tak zmenený imidž. "Vlasy preč, stres preč, hurá prázdniny," pochválila sa Simona tesne po Vianociach s novým imidžom, keď zhodila nadpojené dlhé vlasy. Účes tak mala iba po plecia a mierne zvlnený.

Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Prešlo však iba pár dní a modelka opäť podstúpila zmenu imidžu. Kratšie vlasy jej dlho nevydržali a znova sa tak vrátila k dlhým. Krainová ale zmenila aj odtieň blond. "Nová blond hriva," napísala Simona pred pár dňami. Jej vlasy sú výrazne žltšie, čo sa jej u jej fanúšikov stretlo s veľkým nepochopením. A tí jej to v komentároch pod zábermi nových vlasov veru nedarovali. Viacerí si mysleli, že to nemôže byť pravda a že určite má na hlave parochňu. Našli sa však samozrejme aj takí, ktorým sa to veľmi páči.

Prečítajte si tiež: