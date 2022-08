Simona Frantová je dlhoročná tvár TA3. Celé Slovensko ju však začalo intenzívne vnímať až potom, keď sa v januári 2017 prevalilo, že randí s vtedajším predsedom Národnej rady Andrejom Dankom. Dvojica sa potom po cca 3 rokoch vo februári 2020 rozišla, no podľa našich informácií by mali opäť tvoriť pár. Simona má vlastnú reláciu s názvom Umenie TA3, kde spovedá známe osobnosti. Okrem toho chodieva aj na rôzne spoločenské akcie a nechýbala ani na nedávnom Fashion Ballet v SND. Obliekla si obtiahnuté svetlé šaty s odhaleným ramenom, v ktorých vynikla jej postavička, no už vtedy si viacerí všimli, že je až extrémne štíhla.

Teraz však začala pridávať ešte aj videá z fitka. A na najnovšej fotke ľudí svojou vychudnutou postavou doslova šokovala. Postavu má na nej ako 10-ročné dievčatko. Čo sa s ňou deje?



Simona Frantová Zdroj: facebook/simona frantova

„Žiadne diéty nedržím, celý život som chudá. Kilo hore-dole, to mi tak lieta stále. Ale začala som cvičiť, lebo mám rada zdravý životný štýl aj zdravú stravu, ale netýka sa to žiadnej diéty, to vôbec. Ani ničoho iného, ani žiadneho problému,” prezradila nám Frantová. „Som tak celý život nastavená – zdravo a štíhlo. Že som príliš štíhla? Asi je to uhol pohľadu. Jasné, že je mojím cieľom trošku spevniť svalstvo a svalovú hmotu v posilňovni, o to sa aj snažím. Samozrejme, aj nejaké to kilo hore chcem nabrať, ale celý život som štíhla. Stále to počúvam zľava, sprava. Keď takýto človek potom schudne dve-tri kilá, hneď to je vidieť. Čiže možno preto to u mňa vzbudzuje nejakú pozornosť, ale v podstate, ako hovorím, celý život to počúvam, že priber, priber, ale ja sa potom pýtam tých ľudí, ktorí mi to hovoria, že či by toto isté povedali niekomu, kto má nadváhu, že schudni. Čiže to asi nie,” hovorí Dankova partnerka, ktorá prízvukuje, že nie je jej zámerom chudnúť.



„Nechcem povedať, že mám problém, že nemôžem pribrať, ale mám skôr ten opačný ‚problém‘, že si musím strážiť váhu, aby som neschudla. Lebo akonáhle mám viac stresovejších situácií a viac práce alebo čokoľvek iné, hneď sa to prejaví na váhe. Čiže som ten opačný typ, že si musím dávať pozor, aby som si tú váhu udržiavala. Keď schudnem nejaké kilo, dve, tri, hneď si to ľudia všimnú. Keď mám tri kilá dole, pracujem na tom, aby som ich mala naspäť hore – v posilňovni, aby tá svalová hmota bola, aby som som mala zdravý životný štýl, ktorý mám nastavený celý život,” netají sa.



Simona si môže povedať, že je tzv. „dieťa štasteny”, že môže jesť veľa a nepriberie. „Áno, presne, mám to po rodičoch, obaja sú štíhli. Aj sestra je štíhla. Celá rodina sme taká, máme rýchly metabolizmus, v podstate je to dar, za ktorý som vďačná, že nemusím riešiť, čo jem, kedy jem, atď. Ale hovorím, musím si strážiť opačne váhu, aby som to mala všetko vyvážené. Len čo je nejaký stres a veľa práce, hneď sa mi to prejaví na váhe. Mám 180 cm, aj pri tejto výške to viac tak pôsobí. Na mňa má hneď každý komentáre, keď schudnem. Nikto nevie, čo ten človek rieši, že nemôže pribrať, alebo má zdravotný problém, to vtedy nikoho nezaujíma. Berú to automaticky tak, že chudá je preto, lebo neje, alebo má nejaký problém. A vôbec to tak nemusí byť,” zamýšľa sa.

„Keby ste videli, čo všetko zjem! Všetci sa čudujú, koľko jem, že keby oni toľko jedli, tak vyzerajú ako balóny. Milujem varenie, pečenie, jedlo si veľmi užívam aj všetko okolo toho. Mám viac pohybu cez leto, potom sa postavím na váhu a tri kilá dole, ale nie je to žiadna tragédia,” dodala.