Simona má vlastnú reláciu s názvom Umenie na TA3, kde spovedá známe osobnosti, a dokumentárny cyklus Chutné Česko. Okrem toho chodieva aj na rôzne spoločenské akcie, či už pracovne, alebo súkromne. No posledný rok to bolo už bez partnera Danka, s ktorým sa v tichosti rozišli minulý rok v lete. Chudučká moderátorka však opäť žiari. Po jej boku je nový muž, paradoxne zas s menom Andrej.

Simona Frantová Zdroj: ta3

,,Áno, mám priateľa, je to čerstvé, rešpektujem aj jeho súkromie. Som šťastná, s Andrejom Dankom sme už dlho netvorili pár, je to už rok, čo sme sa rozišli a bola som úplne sama. Teraz som stretla človeka, s ktorým som šťastná, to potvrdzujem. Uvidím, čo mi osud ďalej prinesie do života a ako to bude pokračovať. Zatiaľ som šťastná a to je pre mňa dôležité,” prezradila nám Frantová. Viac nám však o jej novom priateľovi nepovedala. Čo-to sme o podnikateľovi zistili my.

Andrej Danko a Simona Frantová. Pár tvorili šesť rokov. Zdroj: Instagram

Ako sme sa dozvedeli, ešte pred týždňom bol vo vzťahu s krásnou brunetkou, ktorá pracuje v televízii JOJ v administratíve. Kristy sa s ním však rozišla. Pár tvorili dva roky. Za ten čas, čo boli spolu, sa mimoriadne zblížila aj s jeho dcérkou z predchádzajúceho vzťahu, ku ktorej mala mimoriadne blízko. Prekvapivé je však to, ako bleskovo si našiel novú priateľku. Len pred týždňom totiž prebehol rozchod s Kristy a uplynulú nedeľu sa už ruka v ruke prechádzal na Zámku v Pezinku so Simonou. „Andrej rozhodne nie je žiadne neviniatko. V Petržalke je viac ako dobre známy. Vtipné je ale hlavne to, že ešte pred týždňom, ako sa s ním Kristy rozchádzala, jej dokola opakoval, ako ju miluje a po týždni má už novú,” povedal nám zdroj.

