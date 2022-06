Dankova ex Simona Frantová často chodieva na rôzne spoločenské akcie a inak to nebolo ani nedávno, keď zavítala do národného divadla, no tentokrát nie pracovne. „Dokonalé spojenie baletu a módy, ale tiež tradície s modernosťou. Na nový projekt Slovenského národného divadla som sa bola pozrieť tentoraz výnimočne súkromne. S maminkou a so sestrou sme si to veľmi užili a určite odporúčam. Ďakujem za krásny zážitok a želám veľa nadšených divákov,” napísala Frantová na Instagrame a priložila aj spoločné fotky s rodinkou.

Moderátorka Simona Frantová. Zdroj: facebook/simona frantova

Na nich pózuje v obtiahnutých šatách s odhaleným ramenom, v ktorých vynikla jej postavička. No do oka vám bijú až príliš chudé krivky sympatickej brunetky. Hoci Frantová vždy patrila medzi štíhle dámy, aktuálne jej až vytŕčajú kosti a má extra chudý pás. Simona, asi to chce výdatnejšiu stravu.

