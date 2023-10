Simona obom národom predviedla, čo dokáže so svojím pozadím. Porota ju poslala ďalej, no viacerí nechápali, prečo. ,,Toto má byť akože talent?” reagovali viacerí. ,,Moji zlatí hejteri, skúste si takto zatwerkovať a zistíte, koľkí z vás majú tento “netalent”. Stojí za tým veľa tréningu a áno – aj pohybového talentu, za mňa top!” verejne sa jej zastala sestra. ,,Klasický scenár – vždy nejaké baby so zadkom, prsiami, nejakí "náhodní" zo zahraničia a nesmie chýbať aj sebapoškodzovacie číslo,” ozvali sa ďalší. ,,Tento štýl tanca som videla robiť černošky, a to bolo brutálne. Európsky zadok na to bohužiaľ nemá,” zhodnotila Ella.

Videli ste jej výkon? Podľa vás to talent je? Zdroj: TV JOJ