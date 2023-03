Manželka hudobníka Janka Kurica (60), Simona Bubánová (62), je v mediálnych kruhoch známa ako odborníčka na reklamu a marketing. Pred pár dňami zavítala do kina.

Simona Bubánová nepatrí medzi tie známe Slovenky, ktoré sa vyhýbajú spoločenským akciám. Nedávno prijala pozvanie do jedného z bratislavských kín, kde sa konala slávnostná premiéra filmu IL Boemo. Ide o česko-slovensko-taliansky historicko-životopisný film v hlavnej úlohe s Vojtom Dykom, ktorý stvárňuje hudobného skladateľa druhej polovice 18. storočia – Josefa Myslivečka.

Simona Bubánová Zdroj: Miro Miklas

Bubánová dorazila na premiéru sama bez manžela Janka Kurica, no už na prvý pohľad bola neprehliadnuteľná. Pred kinosálou totiž pózovala v slnečných okuliaroch, pričom v ruke držala čierny ruksak značky Chanel, ktorého cena sa pohybuje okolo 3-tisíc eur. No uznajte, hádali by ste jej 60 rokov?