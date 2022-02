Šimkovičová v televízii Petra Kotlára, športového lekára, pôsobí už vyše roka. Každý pracovný deň spoločne vysielajú spravodajsko-informačný blok. Väčšinou majú hostí priamo v štúdiu, a keď im to situácia neumožňuje, spájajú sa s ním cez videohovor. Atmosféra u nich je však úplne iná ako v iných televíziách a vysielanie ide naživo bez akejkoľvek cenzúry či prerušovania.

Pozvanie do relácie v minulosti prijal nielen spevák Ibrahim Maiga, ale aj politici Andrej Danko, Štefan Harabin či Robert Fico. Rozoberali viaceré témy, či už išlo o nosenie rúšok, pandemické opatrenia, situáciu v politike a servítku pred ústa si nedávali ani vtedy, keď kritizovali prezidentku Zuzanu Čaputovú či hlavného hygienika Jána Mikasa.

Do TV Slovan zavítal aj Štefan Harabin či Peter Weis. Zdroj: TV Slovan

Vysielanie v televízii je skôr kontroverznejšieho charakteru a dáva priestor aj tzv. konšpiračným teóriám. Prednosť však televízia dáva skôr politickým témam, preto bolo veľké prekvapenie, keď do televízie pozvali temperamentnú spevácku divu Sisu Sklovsku a klaviristu Richarda Rikkona. „Páčilo sa mi to, lebo rozoberajú témy psychologicky. Náš rozhovor sa mi veľmi páčil. Bolo to zaujímavé a také iné. Boli sme tam s Richardom dve hodiny, ale vôbec mi to tak nepripadalo. Riešili sme umelcov, moju pedagogickú činnosť, pohľad a prístup k životu. Témou však bolo aj to, že hudba lieči,“ prezradila nám spokojná Sisa, ktorá na natáčanie dorazila bez manžela Juraja.

Čerešničkou na torte bol záver vysielania. Keďže Sisa je speváčka a nemá problém spievať kdekoľvek, zaspievala aj tam. „Ak chcete, aby som spievala, musíte aj vy všetci so mnou. Zaspievame pre televíznych divákov. Nebojte sa, budete to poznať. Nič zlé,“ oboznámila ich Sisa. „Ja mám trému,“ reagovala Šimkovičová, ktorá sa celý čas usmievala. „Začnem a hneď to pochopíte. Škoda, že tu nemáš klavír, ale nič to,“ otočila sa Sklovska k Rikkonovi. V tom začala spievať pesničku „Išiel Macek do Malacek“ a jej hlas za rozozvučal v štúdiu. Bolo vidieť, že obaja moderátori sú z nej dosť v šoku. So Sisou si však napokon spoločne zaspievali a dokonca jej na záver aj zatlieskali. Sklovska je známa spontánnosťou, určite si mnohí pamätajú, ako drzo vbehla na pódium na Plese v opere a spevákovi Rickovi Astleymu vytrhla mikrofón z ruky a začala spievať.

V tomto prípade síce bola do spevu vyzvaná moderátormi, no pokojne to mohla odmietnuť. To by však nebola Sisa, keby sa opäť nepredvádzala! „Celé to bolo veľmi spontánne a veľká improvizácia. Martina mi dopredu chcela povedať otázky, no ja som nechcela. Ja som improvizátor, takže som nechcela vedieť, o čom to bude. Chceli, aby som niečo zaspievala, tak som to nechala na koniec. Viem, že boli z toho zaskočení, ale nakoniec spievali spolu so mnou. Bolo to také oživenie,“ dodala. Šimkovičová a Kotlár už mali u seba viacero hostí, no nikomu sa nepodarilo ich tak zaskočiť ako práve Sklovskej.

Prečítajte si tiež: