Lakatošová má síce už krátko pred okrúhlou 50-kou, no postavičku by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatka. A aby vyzerala stále sexi, bývalá misska na svojej postave poctivo maká. Každý deň si dáva do tela na stacionárnom bicykli a videami z tréningov motivuje aj iné ženy. Letné teploty už začínajú vyzliekať mnohé krásky a jednou z nich je aj Silvia. Tá odhodila vrchný diel plaviek a chytala tak bronz hore bez. Fotkou sa pochválila na Instagrame. Nič, čo malo ostať zahalené, nevykuklo a brunetka sa v pokoji opaľovala u seba v záhrade. Neskôr si dopriala kozmetiku a skvelú masáž. Nedeľa ako lusk...

Autor: akm