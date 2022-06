Herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová (49) žila dlhých 16 rokov v Amerike. Pred časom sa však vrátila naspäť na Slovensku, a to hlavne preto, aby sa mohla starať o svojho chorého otca Igora Šuvadu. No, žiaľ, o najdôležitejšieho muža svojho života nedávno navždy prišla.

Šuvadovej otec Igor od roku 2017 bojoval s vážnymi problémami so srdcom. Vo februári toho istého roka musel dokonca pod nôž. „Áno, v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb podstúpil angioplastiku, tzv. rozširovanie ciev. Otec je diabetik a keď ide o vášho blízkeho, tak ste v pozore. On už takých zákrokov podstúpil viac. Silvia je práve tam, komunikuje s lekármi. Našťastie všetko dobre dopadlo,“ potvrdila nám vtedy herečkina sestra Andrea.

Silvia Šuvadová Zdroj: archív

Silvia sa odvtedy o neho príkladne starala. „Ocko je ZŤP, ťažko chodí, nevidí dobre a nemá dobrú motoriku,“ priznala pre médiá Šuvadová ešte v roku 2020. Silvia vtedy uverejnila na sociálnej sieti krátke video, ako sa jej otec prechádza po lese a pri chôdzi si pomáha palicou. Bolo na ňom vidieť, že sa už cíti o niečo lepšie a aj pri chôdzi si je už viac istejší. Spiritualistka si ho dokonca potom nasťahovala k sebe domov, do bytu v Bratislave.

Herečka však aktuálne prežíva najťažšie chvíle života. Ako sme sa dozvedeli, Silvia nedávno o svojho milovaného ocka navždy prišla. „Silvii zomrel otec, veľmi ťažko to prežíva. Trochu sa teraz uzavrela do seba, s nikým nechce komunikovať,” povedal nám náš zdroj. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotnou Šuvadovou, ale do uzávierky nám, žiaľ, nereagovala.

Prečítajte si tiež: