Cigánskej diablici Silvii Šarköziovej (48) by iba málokto hádal, že o dva roky bude mať okrúhlu päťdesiatku. Nedávno oslávila svoje 48. narodeniny, a ako to u nich býva zvykom, usporiadali poriadny žúr.

Cigánski diabli to vedia roztočiť nielen na koncertoch, ale aj v súkromí. Silvia Šarköziová v prvej polovici novembra oslávila 48 rokov. Keďže má veľkú rodinu a mnoho priateľov, párty usporiadala vo wellness centre. Vďaka markizáckej Smotánke tak všetci diváci videli, ako to na divokej žúrke vyzeralo.

Silvii zablahoželal aj Štefan Banyák Picúr. Zdroj: facebook/Silvia Šarköziová

Na maminej oslave nechýbala dcéra Vanessa, ktorá prišla s priateľom Dávidom, vnukom speváka Ľuba Virága. Dorazila aj Silviina sestra Daniela či diabolský primáš Štefan Banyák so starším synom Picurkom. Po gratuláciách sa všetci presunuli na hostinu a potom sa už nahodili do plaviek a užívali si pohodu vo vírivke. Oslávenkyňa Silvia predviedla sexi postavičku v červených bikinách, no ak by ste čakali, že v plavkách sa ukázal aj jej manžel Ernest, boli by ste na omyle. Ten si atmosféru radšej vychutnával zo súše.

