Do Extrémnych premien sa prihlásila aj mladučká Silvia Ottingerová (24) z Leopoldova. Tú dá do parády Maroš Molnár pri jej neuveriteľných 159 kilogramoch.

FOTO Silvia má iba 24 rokov, no VÁŽI takmer 160 kíl: Ako môže TAKTO vyzerať mladý človek?

Silvia má problém s nadváhou už od základnej školy. Nie je cieľavedomá, rýchlo sa vzdáva a nedoťahuje veci do konca. Vždy, keď začala chudnúť, pri prvom zaváhaní svoje odhodlanie vzdala. Je veľmi lenivá. Odkedy má auto, neprejde pešo ani do obchodu, ktorý ma vzdialený od domu iba 100 metrov. Na prvom vážení zisťuje, že má 159 kg. Silviu veľmi zabolelo, keď jej Maroš povedal, že jej nie úplne verí, a je odhodlaná spraviť všetko pre to, aby mu dokázala, že sa mýli a že jej môže veriť. Premenu uvidíte už dnes večer o 20.30 hod. na Markíze.

Silvia je lenivá a aj preto sa vyjedla na 159 kíl. Zdroj: tv markíza