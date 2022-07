Tento ročník Miss Universe dal Silvii Lakatošovej poriadne zabrať. V júni 2021 sa spojila so Zuzanou Plačkovou a spoločne zorganizovali niekoľko kastingov. Bola presvedčená, že finále do septembra stihne, no nestalo sa tak.

Silvia Lakatošová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZhAEBuK5Mm/

V apríli tohto roka zobrala finalistky na veľkolepú plavbu loďou a odvtedy bolo okolo súťaže zas ticho. Najnovšie Silvia konečne uverejnila video, v ktorom sa mali ľudia dozvedieť, kedy to toľko odkladané finále konečne bude. Natočila plagát, v ktorom vidno, že sa bude opäť konať na diskotéke v Banskej Bystrici a vysielať sa bude zas cez live stream na YouTube, no to bolo všetko. Keď sa blížila k dátumu, toho sa už jej sledovatelia nedočkali. Buď zabudla, alebo to bol úmysel...

