Lakatošová už niekoľkokrát presvedčila, že síce má už krátko pred okrúhlou 50-kou, no krivky by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. A aby vyzerala stále sexi, bývalá misska na svojej postave poctivo maká. Každý deň si dáva do tela – buď na stacionárnom bicykli, behom v prírode, či chôdzou a videami z tréningov motivuje aj iné ženy. Okrem toho sa stará o pleť, chodí na rôzne procedúry a nedávno si dopriala domáci wellness kúpeľ.

Zuzana Plačková a Silvia Lakatošová na nedávnom finále Miss Universe SR. Zdroj: Miss Universe Slovakia

„Na regeneráciu tela, odstránenie toxínov, kúpeľ s epsomskou soľou,” pochválila sa Silvia na Instagrame a priložila aj krátke video. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa netočila nahá vo vani. Prsia si síce zakrývala, no takéto zábery by možno mohli ostať iba pre súkromné účely a nie ich vešať na internet...

