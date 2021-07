Niekdajšia riaditeľka súťaže krásy Silvia Lakatošová už poctivo naberá bronz a energiu zo slnečných lúčov. Exmisska má síce už krátko pred okrúhlou 50-kou, no postavičku by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. A aby vyzerala stále sexi, bývalá misska na svojej postave poctivo maká. Každý deň si dáva do tela na stacionárnom bicykli a videami z tréningov motivuje aj iné ženy. Letné teploty už vyzliekli mnohé krásky a medzi nimi aj Silviu.

Tá sa už v júni opaľovala hore bez a v tomto duchu pokračuje aj ďalej. Svedčí o tom jej video, ktoré zverejnila na Instagrame, ako si užíva kúpanie na ich záhrade. Natočila sa, ako skáče do bazéna, no bez vrchného dielu plaviek.