Lakatošová si už pár mesiacov užíva úlohu mamy na plný úväzok, no nezabúda ani na seba. Snaží sa čo najviac cvičiť na stacionárnom bicykli, varí, s láskou sa stará o manžela a v neposlednom rade aj o dve deti. „My sme boli vždy zvyknutí na seba, čiže karanténu a to, že deti budú doma, som veľmi privítala. Denne varím dve jedlá. Máme režim, ráno budíček, sprcha, obliecť sa, zasadnúť na online učenie, dcéra sa napríklad fintí, akoby išla naozaj do školy. Valentínka si vždy urobí najprv domáce úlohy a potom prichádza zábava. Ideme von, hrá sa. Musím si zaklopať,” opísala Lakatošová v relácii Showbiz na TA3.

„Dištančné učenie pomáha deťom v samostatnosti a zodpovednosti, môžem to povedať za syna Kika. Prvé mesiace som bola z toho na prášky, no potom sme sa do toho zabehli. Kristián si všetko sám rieši, len mi oznámi, že toto som urobil, toto musím odovzdať. No už im chýbajú kamaráti, osobný kontakt, tréningy tanca,” dodala Silvia, ktorá si rada dopraje prechádzky v Limbachu, kde býva.

