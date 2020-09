Ochrannú známku Miss Slovenskej republiky si dal zaregistrovať ešte po rozdelení republiky Jozef Oklamčák. V roku 1996 však vznikla nová súťaž o miss organizovaná agentúrou Forza. V roku 1998 sa preto organizátori Miss Slovenskej republiky (Oklamčák Production) a Miss Slovensko (Forza) dohodli na spojení dvoch súťaží, aby malo Slovensko konečne len jednu miss. Vzápätí však ohlásila vznik novej súťaže krásy Silvia Lakatošová a nazvala ju Miss SR. Oklamčák ako majiteľ ochrannej známky okamžite názov napadol. Lakatošová dostala predbežné opatrenie, a tak vsunula medzi názov slovo Universe. Spor bol roky na súde. Dlhé obdobie sa Silvii darilo veľmi dobre a vďaka jej súťaži Slovensko spoznalo missky ako Eva Džodlová, dnes už Rezešová, Zita Galgóciová, Lucia Senášiová, Denisa Mendrejová či Jeanette Borhyová.

Blanka Matragi a Miss Universe SR 2009 Denisa Mendrejová. Zdroj: archív

Prvý veľký problém nastal ešte v roku 2012. Kastingy na jej miss meškali a nikde o nich nebola ani zmienka. Silvia to vtedy odôvodnila tak, že ich museli presunúť pre predčasné parlamentné voľby, keďže v ten istý deň sa malo konať aj finále. No oveľa väčší problém nastal v roku 2018. Lakatošovej súťaž krásy sa už na televízne obrazovky nedostala. Finálový večer sa konal iba formou live streamu z podniku v Banskej Bystrici na YouTube a sociálnych sieťach. V roku 2019 sa následne Miss Universe SR spojila s Českou Miss a diváci ju mohli sledovať iba na obrazovkách Prima Plus. No a tento rok už vôbec žiadny prenos nebude.

Finále Miss Universe 2018 v Banskej Bystrici. Na snímke Anna Amenová, Denisa Mendrejová, Jeanette Borhyová, Vanessa Bottánová, Silvia Lakatošová, Dagmar Kolesárová a Eva Rezešová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Minulý rok sme mali finále Miss v Prahe, a to bol priamy prenos. Tento rok nikto nevie, čo a ako bude. Opatrenia sú také, že nevieme... Z Ameriky mám však informácie, že tento kalendárny rok nič nebude, že všetky súťaže sa presúvajú. Ani svetová súťaž nebude. V 2021 by to však už malo byť. Teraz máme všetci pokyny, že sa určite nebude cestovať, a preto nebude ani veľké finále v Amerike v roku 2020, je to presunuté na budúci rok,“ vysvetlila nám Silvia. Keďže Lakatošová má teraz nedobrovoľnú pauzu, čomu sa vlastne venuje?

„Som doma s deťmi. Dodržiavame všetky opatrenia. Teraz deti začali chodiť do školy. Mám doma prváčku. Čo sa týka spoločenských akcií, pozývajú ma, ale nevyhľadávam spoločnosť. Vždy som sa ospravedlnila. Dbám na to, aby deti boli v poriadku, čo najviac chodili do školy a najmä aby sme to všetci v zdraví zvládli,“reagovala Silvia, ktorá má oporu v manželovi Paľovi Chovancovi. „Pali chodí normálne do roboty a aj do spoločnosti. Najmä na akcie, ktoré robí RTVS. Bol aj na OTO. On už niekoľko rokov pôsobí ako dramaturg,“ pokračovala s tým, že pauza od práce jej vôbec neprekáža. ,,V súčasnosti mám najmä iné starosti a som rada, že sme zdraví a že môžem byť s deťmi. Dávame si veľký pozor, mám aj maminu v dôchodkovom veku, mala operáciu, takže najmä na to dbáme,“dodala.