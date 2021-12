Iba pred pár dňami ukázala Jasmina Alagič svojho otca v plavkách na pláži. Pán Enver vyzeral skvele, čo ocenili aj mnohí jej fanúšikovia. Najnovšie sa otcom Štefanom pochválila aj Silvia Kucherenko.

Silvia Kucherenko Zdroj: instagram

„Keď ti otec pošle foto z pracovnej cesty v Dubaji a ty sa musíš učiť na skúšky v zime doma. No čo už… On už Ing. je,” napísala blondínka k snímke, kde jej otec pózuje v mori. Treba uznať, že je to poriadny sympoš.

